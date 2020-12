Maltempo: Salvini, 'Sala non segue le previsioni del tempo?' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - "A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni, Sala non segue le previsioni del tempo?". Così su twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini interviene sui disagi causati dalla neve a Milano e si rivolge al sindaco Giuseppe Sala. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - "A Milano tram bloccati, strade con 20 centimetri di neve e caos. Nevicata annunciata da giorni,nonledel?". Così su twitter il segretario della Lega, Matteointerviene sui disagi causati dalla neve a Milano e si rivolge al sindaco Giuseppe

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – "Vorrei rassicurare il senatore Salvini che vede una città 'nel caos' e si chiede 'se seguo le previsioni del tempo'. Le seguo, certo, e seguo anche il lavoro di chi è ...

