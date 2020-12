Joao Pedro sempre più su insieme al Cagliari (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cagliari - Ha chiuso il 2020 con la doppietta amara messa a segno all'Olimpico, ma Joao Pedro non può che essere soddisfatto per un anno che gli è servito per rilanciarsi definitivamente con la maglia ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 dicembre 2020)- Ha chiuso il 2020 con la doppietta amara messa a segno all'Olimpico, manon può che essere soddisfatto per un anno che gli è servito per rilanciarsi definitivamente con la maglia ...

sportli26181512 : Joao Pedro sempre più su insieme al #Cagliari: Dopo un anno fantastico (15 gol), l'attaccante è diventato una certe… - terribile76 : Inizio oggi il thread altrimenti me li perdo: nomi accostati alla #juve in questa sessione di #Calciomercato. Grazi… - Cagliari_1920 : Joao Pedro, il capitano che cerca di portare il Cagliari in alto - contropiano : João Pedro Stedile: “2021, l’anno della lotta sociale in tutta l’America Latina” #JoaoPedroStedile #AmericaLatina… - _SuaArtezza : @PierluigiPugli1 @mirkonicolino Infatti noi vogliamo Joao Pedro -