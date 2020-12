In salita ancora il tasso di positività (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gli ultimi dati del ministero della Salute indicano una diminuzione dei contagi: nelle ultime 24 ore sotto quota novemila i nuovi positivi anche se con pochi tamponi effettuati ma un aumento del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gli ultimi dati del ministero della Salute indicano una diminuzione dei contagi: nelle ultime 24 ore sotto quota novemila i nuovi positivi anche se con pochi tamponi effettuati ma un aumento del ...

Ultime Notizie dalla rete : salita ancora Ancora numeri da giorni di festa in Campania: 3.382 tamponi e percentuale in salita Il Gazzettino Vesuviano Salita ghiacciata a Vidor, traffico bloccato e qualche incidente: i primi disagi da Asolo a Vittorio Veneto

Grandi disagi alla circolazione da questa mattina presto a Vidor: la salita che dopo il ponte porta a Bigolino di Valdobbiadene è risultata ghiacciata e inagibile. La nevicata di questa notte ha porta ...

Profanato ancora il Sacrario di Cima Grappa: sigaretta in mano al Gesù Bambino

«Si tratta di un gesto blasfemo. Si deve vergognare sia chi l’ha compiuto, sia chi ha fatto quella foto: hanno violato oltre al lockdown anche il divieto di accesso al Sacrario».

