Federer salta Australian Open, è la prima volta in carriera (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - Niente Australian Open per Roger Federer che per la prima volta in carriera salterà l'appuntamento di Melbourne in cui ha trionfato sei volte. Lo hanno reso noto gli organizzatori. Il 39enne campione svizzero, fermo da febbraio, ha ricominciato ad allenarsi ma non si è ancora ripreso del tutto dal doppio intervento chirurgico al ginocchio e non potrà partecipare al torneo che si aprirà l'8 febbraio. King Roger non si era perso un solo Australian Open dal suo esordio nel 2000. "E' molto deluso ma lo aspettiamo per l'edizione 2022", ha fatto sapere il responsabile del torneo, Craig Tiley. Roger Federer è stato protagonista anche nell'ultimo slam a cui ha partecipato (non solo in Australia), lo scorso anno a Melbourne. A 38 anni ... Leggi su agi (Di lunedì 28 dicembre 2020) AGI - Nienteper Rogerche per lainsalterà l'appuntamento di Melbourne in cui ha trionfato sei volte. Lo hanno reso noto gli organizzatori. Il 39enne campione svizzero, fermo da febbraio, ha ricominciato ad allenarsi ma non si è ancora ripreso del tutto dal doppio intervento chirurgico al ginocchio e non potrà partecipare al torneo che si aprirà l'8 febbraio. King Roger non si era perso un solodal suo esordio nel 2000. "E' molto deluso ma lo aspettiamo per l'edizione 2022", ha fatto sapere il responsabile del torneo, Craig Tiley. Rogerè stato protagonista anche nell'ultimo slam a cui ha partecipato (non solo in Australia), lo scorso anno a Melbourne. A 38 anni ...

