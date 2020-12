Diritti TV, Infront: «Ribadite le nostre competenze» (Di lunedì 28 dicembre 2020) I giudici amministrativi hanno respinto il ricors dell’Agcm sul bando dei Diritti TV della Serie A per il 2015-2018: ecco le parole di Infront «Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato, che ha ribadito le nostre competenze di advisor nel rappresentare gli interessi del nostro cliente e nel valorizzare i Diritti tv del campionato di Serie A». Con queste parole all’ANSA Infront annuncia che i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dell’Agcm sul bando dei Diritti TV della Serie A per il triennio 2015-2018. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) I giudici amministrativi hanno respinto il ricors dell’Agcm sul bando deiTV della Serie A per il 2015-2018: ecco le parole di«Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato, che ha ribadito ledi advisor nel rappresentare gli interessi del nostro cliente e nel valorizzare itv del campionato di Serie A». Con queste parole all’ANSAannuncia che i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dell’Agcm sul bando deiTV della Serie A per il triennio 2015-2018. Leggi su Calcionews24.com

ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: Nessun cartello per i diritti tv 2015/18 tra Sky, Mediaset, Infront e la Serie A: il Consiglio di Stato boccia il ricors… - SimoPagliarini_ : RT @CalcioFinanza: #Infront: «Ribadite le nostre competenze nel valorizzare i diritti tv della #SerieA» - CalcioFinanza : #Infront: «Ribadite le nostre competenze nel valorizzare i diritti tv della #SerieA» - BuffelliAntonio : RT @CalcioFinanza: Nessun cartello per i diritti tv 2015/18 tra Sky, Mediaset, Infront e la Serie A: il Consiglio di Stato boccia il ricors… - IlMontanari : RT @CalcioFinanza: Nessun cartello per i diritti tv 2015/18 tra Sky, Mediaset, Infront e la Serie A: il Consiglio di Stato boccia il ricors… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Infront Diritti tv: nessuna irregolarità nel bando della Serie A per il triennio 2015/18 Il Sole 24 ORE Diritti TV, Infront: «Ribadite le nostre competenze»

I giudici amministrativi hanno respinto il ricors dell'Agcm sul bando dei diritti TV della Serie A per il 2015-2018: ecco le parole di Infront ...

Infront: «Ribadite le nostre competenze di advisor»

Infront sentenza Consiglio di Stato, per la società sono state ribadite anche le competenze «nel valorizzare i diritti tv del campionato di Serie A» ...

I giudici amministrativi hanno respinto il ricors dell'Agcm sul bando dei diritti TV della Serie A per il 2015-2018: ecco le parole di Infront ...Infront sentenza Consiglio di Stato, per la società sono state ribadite anche le competenze «nel valorizzare i diritti tv del campionato di Serie A» ...