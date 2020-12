De Luca e il vaccino Covid: idea giusta realizzata in un modo sbagliato (Di lunedì 28 dicembre 2020) . Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, indubbio protagonista di quest’anno di Covid-19 è sicuramente un testimonial d’eccezione del vaccino Pfizer/BionTech arrivato anche nella nostra regione. Ma sono i modi in cui si è fatto inoculare, primo politico in Italia, una dose del prezioso siero, a non convincere. Saremmo intellettualmente disonesti nell’ignorare la portata simbolica della vaccinazione coram populo d’un politico così esposto sulla vicenda Covid come il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Abbiamo bisogno di simboli. Lo ha scritto qualche giorno fa Gianrico Carofiglio, parlando del camioncino con le preziose fiale scortato sul Brennero: «Taluni ritengono che la cronaca dell’arrivo in Italia delle prime dosi del vaccino sia una sceneggiata. ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 28 dicembre 2020) . Il presidente della Regione Campania Vincenzo De, indubbio protagonista di quest’anno di-19 è sicuramente un testimonial d’eccezione delPfizer/BionTech arrivato anche nella nostra regione. Ma sono i modi in cui si è fatto inoculare, primo politico in Italia, una dose del prezioso siero, a non convincere. Saremmo intellettualmente disonesti nell’ignorare la portata simbolica della vaccinazione coram populo d’un politico così esposto sulla vicendacome il presidente della Regione Campania Vincenzo De. Abbiamo bisogno di simboli. Lo ha scritto qualche giorno fa Gianrico Carofiglio, parlando del camioncino con le preziose fiale scortato sul Brennero: «Taluni ritengono che la cronaca dell’arrivo in Italia delle prime dosi delsia una sceneggiata. ...

