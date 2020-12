Cyberpunk 2077 come Assassin's Creed Unity? CDPR non sembra aver appreso la lezione come con The Witcher 3 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato minato da innumerevoli problemi tecnici e bug che hanno compromesso l'intera esperienza soprattutto su sistemi old-gen. Questo è qualcosa di cui si parla tantissimo sin dall'uscita del titolo ma, ora, emerge un'interessante retroscena che riguarda The Witcher 3 e che può essere collegato anche a Cyberpunk 2077. Nello specifico, un passaggio del libro di Jason Schreier, "Blood, Sweat, and Pixels", ha svelato che all'epoca di The Witcher 3 la più grande paura era quella di cadere negli errori commessi da Ubisoft con Assassin's Creed Unity. Ricorderete che il gioco fu pesantemente criticato perché lanciato in condizioni disastrose con tonnellate di bug. Per non commettere questo errore, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il lancio diè stato minato da innumerevoli problemi tecnici e bug che hanno compromesso l'intera esperienza soprattutto su sistemi old-gen. Questo è qualcosa di cui si parla tantissimo sin dall'uscita del titolo ma, ora, emerge un'interessante retroscena che riguarda The3 e che può essere collegato anche a. Nello specifico, un passaggio del libro di Jason Schreier, "Blood, Sweat, and Pixels", ha svelato che all'epoca di The3 la più grande paura era quella di cadere negli errori commessi da Ubisoft con's. Ricorderete che il gioco fu pesantemente criticato perché lanciato in condizioni disastrose con tonnellate di bug. Per non commettere questo errore, ...

