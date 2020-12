Capodanno: con Airbnb per arrivare prima al 2021 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Sta per volgere al termine un anno che ricorderemo, per lasciare spazio ad altri 365 giorni che ci auguriamo siano uno migliore dell'altro. Questa volta più che mai, i primi raggi di sole del 2021 occuperanno un posto speciale nei nostri cuori e, se negli anni scorsi qualche fortunato era riuscito a programmare una fuga esotica per osservarli con i propri occhi, quest'anno non è stato possibile. Per questo motivo, Airbnb ha pensato di portare le prime luci del nuovo anno da noi, raccogliendo alcuni soggiorni in Nuova Zelanda e alle Isole Fiji che per primi coglieranno l'arrivo del tanto atteso 2021. Dai glamping vista oceano alle case sulla spiaggia, ecco 10 luoghi dove le luci dell'alba del nuovo anno arrivano prima. -Hinterland Retreat (Gisborne, Nuova Zelanda). Questa piccola ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Sta per volgere al termine un anno che ricorderemo, per lasciare spazio ad altri 365 giorni che ci auguriamo siano uno migliore dell'altro. Questa volta più che mai, i primi raggi di sole deloccuperanno un posto speciale nei nostri cuori e, se negli anni scorsi qualche fortunato era riuscito a programmare una fuga esotica per osservarli con i propri occhi, quest'anno non è stato possibile. Per questo motivo,ha pensato di portare le prime luci del nuovo anno da noi, raccogliendo alcuni soggiorni in Nuova Zelanda e alle Isole Fiji che per primi coglieranno l'arrivo del tanto atteso. Dai glamping vista oceano alle case sulla spiaggia, ecco 10 luoghi dove le luci dell'alba del nuovo anno arrivano. -Hinterland Retreat (Gisborne, Nuova Zelanda). Questa piccola ...

