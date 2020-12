Barcellona, Koeman: «Messi deciderà il proprio futuro a prescindere dal club» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha commentato l’intervista di Lionel Messi rilasciata a La Sexta. Ecco le sue parole Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigili della gara di campionato contro l’Eibar. L’allenatore olandese ha anche commentato l’intervista di Lionel Messi rilasciata a La Sexta in cui l’argentino ha parlato anche del proprio futuro. Queste le parole di Koeman. futuro – «Quando Messi deciderà il proprio futuro lo farà a prescindere dal club o dalla nazionale. Si tratta di una decisione che prenderà insieme alla sua famiglia. Non credo che un allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il tecnico delRonaldha commentato l’intervista di Lionelrilasciata a La Sexta. Ecco le sue parole Il tecnico delRonaldha parlato in conferenza stampa alla vigili della gara di campionato contro l’Eibar. L’allenatore olandese ha anche commentato l’intervista di Lionelrilasciata a La Sexta in cui l’argentino ha parlato anche del. Queste le parole di– «Quandoillo farà adalo dalla nazionale. Si tratta di una decisione che prenderà insieme alla sua famiglia. Non credo che un allenatore ...

