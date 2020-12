Agnelli vede De Laurentiis a Firenze: ecco i temi dell’incontro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente della Juve Agnelli ha incontrato quello del Napoli De Laurentiis a Firenze: ecco i temi dell’incontro tra i due I quotidiani oggi in edicola hanno preso in esame l’incontro avvenuto ieri tra Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis all’hotel Four Seasons di Firenze. Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo era quello di segnare l’ultimo passo per l’ingresso ufficiale dei fondi nella Lega Serie A. Inoltre, secondo il Corriere dello Sport, i due presidenti avrebbero abbozzato anche una prima idea sul recupero del match Juve-Napoli, rinviato a data da destinarsi. L’ipotesi sarebbe quella del 14 febbraio. La Stampa, invece, punta il mirino sul calciomercato, affermando come nei discorsi tra Agnelli e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente della Juveha incontrato quello del Napoli Detra i due I quotidiani oggi in edicola hanno preso in esame l’incontro avvenuto ieri tra Andreae Aurelio Deall’hotel Four Seasons di. Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo era quello di segnare l’ultimo passo per l’ingresso ufficiale dei fondi nella Lega Serie A. Inoltre, secondo il Corriere dello Sport, i due presidenti avrebbero abbozzato anche una prima idea sul recupero del match Juve-Napoli, rinviato a data da destinarsi. L’ipotesi sarebbe quella del 14 febbraio. La Stampa, invece, punta il mirino sul calciomercato, affermando come nei discorsi trae ...

infoitsport : TOP NEWS Ore 18 - CR7-Lewa premiati al Globe Soccer, Agnelli vede ADL a Firenze - sj_vinz : @MaurizioJj @oniizip10 @magicabionda Eh ma Pirlo è un pirla...vi rimando alle parole di agnelli no perché si vede l… - MinaInterista : @Cobretti_80 Secondo me sta aspettando che Agnelli torni da lui strisciando. Nel mentre flirta con Marotta, che non… - Jean38095839 : @RaiSport Agnelli: prende pesci in faccia nella scenata napoletana, affida a Paratici il comando, mette in panchi… - fradefo : @FlintCapitano @andagn Non mi fido della famiglia elkann/agnelli . Si è visto nel 2006 figurati se non si vede anche adesso -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli vede TOP NEWS Ore 18 - CR7-Lewa premiati al Globe Soccer, Agnelli vede ADL a Firenze TUTTO mercato WEB Incontro tra De Laurentiis e Andrea Agnelli a Firenze: si decide sulla data di Juve-Napoli

Lewandowski top del 2020 Globe Soccer Awards: Ronaldo calciatore del secolo! Secondo La Gazzetta dello Sport non è escluso che Agnelli e De Laurentiis… Leggi ...

Agnelli e De Laurentiis si sono visti a Firenze. Sul piatto (anche) l'ingresso dei fondi in Serie A

Sì ai fondi in Lega. vedi letture. Ai titoli di coda l'incontro andato in scena nel tardo pomeriggio in un noto hotel del centro di… Leggi Niente vittoria a tavolino e niente punto di penalizzazione, ...

Lewandowski top del 2020 Globe Soccer Awards: Ronaldo calciatore del secolo! Secondo La Gazzetta dello Sport non è escluso che Agnelli e De Laurentiis… Leggi ...Sì ai fondi in Lega. vedi letture. Ai titoli di coda l'incontro andato in scena nel tardo pomeriggio in un noto hotel del centro di… Leggi Niente vittoria a tavolino e niente punto di penalizzazione, ...