Messi: «Futuro? Aspetto giugno. Vorrei giocare nella MLS» (Di domenica 27 dicembre 2020) Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del suo Futuro nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del suo Futuro nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta. «Non ho niente di chiaro fino alla fine dell’anno, aspetterò la fine della stagione, l’importante è pensare alla squadra, finire bene l’anno, pensare a cercare di ottenere titoli e non distrarsi con altre cose. Un giorno mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti, è sempre stato uno dei miei sogni. Ma non so se succederà! giocare nel Real Madrid? Impossibile. Atletico Madrid? No». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Lionel, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del suonel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta Lionel, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del suonel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta. «Non ho niente di chiaro fino alla fine dell’anno, aspetterò la fine della stagione, l’importante è pensare alla squadra, finire bene l’anno, pensare a cercare di ottenere titoli e non distrarsi con altre cose. Un giorno mi piacerebbenegli Stati Uniti, è sempre stato uno dei miei sogni. Ma non so se succederà!nel Real Madrid? Impossibile. Atletico Madrid? No». Leggi su Calcionews24.com

carrusel : ???? Lionel Messi finalmente aclaró su futuro a corto plazo: - francGuerrieri : Leo #Messi a La Sexta, tra passato e futuro ?? “Partire gratis l'estate scorsa? Sapevo che se fossimo andati in trib… - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ??Lionel #Messi tra passato, presente e futuro ???'Legame indissolubile con il #Barcellona, ma tornare dove eravamo è di… - sscalcionapoli1 : Piqué sul futuro di Messi: 'E' una decisione che deve prendere lui' #calciomercato - DenisDecorte : ?? Messi: 'Deciderò il mio futuro a giugno, a gennaio non mi muovo' via @OneFootball. Leggilo qui: -