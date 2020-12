Ibrahimovic: «Il mio 11 ideale. Davanti Maradona, è anche più forte di me» (Di domenica 27 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic stila la sua formazione ideale. Da Buffon a Maradona, ecco quali giocatore sceglie il numero 11 del Milan Zlatan Ibrahimovic, nell’intervista a Sportweek, schiera la sua formazione ideale: da Buffon a Maradona, ecco l’11 scelto dallo svedese. FORMAZIONE ideale – «In porta c’è Buffon. Il più forte. Alla Juve abbiamo passato bei tempi. Maxwell terzino sinistro, è mio amico. Poi se mettiamo animali, Nesta e Cannavaro centrali: quante risate con Fabio, mi portava a Napoli in scooter, era matto…ma io di più. Io ero giovane, non avevo esperienza, Cannavaro e Thuram ne avevano troppa… Sarebbe bello giocare con loro oggi, ora sarebbe diverso. Terzino destro, Maicon: quando è arrivato non era considerato così forte come è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Zlatanstila la sua formazione. Da Buffon a, ecco quali giocatore sceglie il numero 11 del Milan Zlatan, nell’intervista a Sportweek, schiera la sua formazione: da Buffon a, ecco l’11 scelto dallo svedese. FORMAZIONE– «In porta c’è Buffon. Il più. Alla Juve abbiamo passato bei tempi. Maxwell terzino sinistro, è mio amico. Poi se mettiamo animali, Nesta e Cannavaro centrali: quante risate con Fabio, mi portava a Napoli in scooter, era matto…ma io di più. Io ero giovane, non avevo esperienza, Cannavaro e Thuram ne avevano troppa… Sarebbe bello giocare con loro oggi, ora sarebbe diverso. Terzino destro, Maicon: quando è arrivato non era considerato cosìcome è ...

