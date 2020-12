Governo: 2020 a colpi di decreti, boom fiducie in Parlamento (2) (Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - Le statistiche, comunque, aiutano a fotografare con precisione il boom del fenomeno fiducia in Parlamento. Una indagine Openpolis aggiornata a metà dicembre già assegna alla legislatura in corso, ben prima della sua scadenza naturale, un record assoluto: quello del maggior numero di fiducie poste. Il Covid ha dato una spinta decisa per raggiungere questo primato. Basti pensare che da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza il Governo ha fatto ricorso allo strumento fiducia per ben 23 volte, di cui 11 alla Camera e 12 palazzo Madama. E si tratta sempre di numeri che devono già essere ritoccati in crescita, visto il ritmo con cui si votano le fiducie in Parlamento. Tra i mesi più 'prolifici' si segnala lo scorso giugno, quando furono 5 le questioni di fiducia poste. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) (Adnkronos) - Le statistiche, comunque, aiutano a fotografare con precisione ildel fenomeno fiducia in. Una indagine Openpolis aggiornata a metà dicembre già assegna alla legislatura in corso, ben prima della sua scadenza naturale, un record assoluto: quello del maggior numero diposte. Il Covid ha dato una spinta decisa per raggiungere questo primato. Basti pensare che da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza ilha fatto ricorso allo strumento fiducia per ben 23 volte, di cui 11 alla Camera e 12 palazzo Madama. E si tratta sempre di numeri che devono già essere ritoccati in crescita, visto il ritmo con cui si votano lein. Tra i mesi più 'prolifici' si segnala lo scorso giugno, quando furono 5 le questioni di fiducia poste. ...

"Guido Scapigliati gode della piena fiducia dell’amministrazione comunale". Viterbo - Il comunicato stampa con cui il vicesindaco Enrico Contardo ha espresso il proprio sostegno, così come quello di g ...

“La salute pubblica non può essere una scusa per distruggere la democrazia”

Viterbo – In bilico tra libertà e restrizioni, tra riaperture e lockdown, il 2020 passerà alla storia come l’anno ... Popolo delle libertà ed è sottosegretario alla difesa nel IV governo Berlusconi.

