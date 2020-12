Globe Soccer Awards 2020 | tutti i premi assegnati

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nella splendida cornice di Dubai si è svolta l’assegnazione deiriservati ai migliori personaggi del calcio mondiale della stagione e dal Duemila ad oggi. Ilo più ambito, quello di calciatore del secolo, lo ha vinto Cristiano Ronaldo che ha preceduto Lionel Messi e Mohamed Salah. Cr7 eletto “Miglior giocatore del secolo” Il fenomeno portoghese ha cosi commentato il prestigioso riconoscimento: “Non inseguo i record, sono loro che inseguono me. È bellissimo. Grazie a tutte le persone che hanno votato per me e grazie ai miei compagni di squadra, ai club con i quali ho giocato, alla Nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici. È un traguardo eccezionale, questo mi dà la motivazione per continuare il mio percorso e spero ancora di essere in grado di giocare ancora per ...