Galli | “Vaccinarsi è una prova di intelligenza”

Massimo Galli, direttore del reparto di Malatti Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, definisce quella di Vaccinarsi una "prova di intelligenza", e aggiunge "so che qualcuno si offenderà". Poi aggiunge che Vaccinarsi contro il Covid "è assolutamente necessario. Dunque, prima è, meglio è, senza se e senza ma. Spero che l'adesione sia alta: è una prova di consapevolezza". Sono questi i commenti dell'esperto a SkyTg24, nel giorno del V-day. "Questa infezione non è una passeggiata, nemmeno per gli asintomatici", ricorda Galli, lui stesso, questa mattina, verrà vaccinato all'ospedale Niguarda. "Siamo in una fase cruciale" e , "il virus è ripartito alla grande appena si sono rilassate le misure di controllo, che compromettono la vita sociale ed economica".

