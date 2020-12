Fastweb Mobile lancia la sua rete 5G in Italia (Di domenica 27 dicembre 2020) Così come previsto, da qualche ora è stata finalmente attivata la tanto attesa rete 5G di Fastweb Mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di domenica 27 dicembre 2020) Così come previsto, da qualche ora è stata finalmente attivata la tanto attesa5G di. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

