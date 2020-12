Traffico Roma del 26-12-2020 ore 09:00 (Di sabato 26 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto apriamo il nostro aggiornamento con la chiusura di via San adautto al Ostiense per un incendio all’altezza di via delle Sette Chiese resta il Traffico sul Raccordo e consolari fino al 27 dicembre L’Italia sarà in zona rossa spostamenti vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però con gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre ai figli di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata per quanto riguarda i trasporti oggi sabato 26 dicembre servizio festivo metro bus filobus e tram le ultime corse per le metro partiranno alle 23:30 per tutte le notizie su Traffico viabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto apriamo il nostro aggiornamento con la chiusura di via San adautto al Ostiense per un incendio all’altezza di via delle Sette Chiese resta ilsul Raccordo e consolari fino al 27 dicembre L’Italia sarà in zona rossa spostamenti vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però con gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre ai figli di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata per quanto riguarda i trasporti oggi sabato 26 dicembre servizio festivo metro bus filobus e tram le ultime corse per le metro partiranno alle 23:30 per tutte le notizie suviabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate all’emergenza coronavirus potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia ...

LuceverdeRoma : ?#Roma ????#ZTL diurne e notturne sospese fino al 15 GENNAIO 2021 ??Disattivati h24, per tutta la settimana, tutti i… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Informazioni linee ferroviarie: Linea Pisa - Roma, dalle ore 07:50 traffico ferroviario sospeso in prossimità di Capa… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-12-2020 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 08:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Pisa - Roma, dalle ore 07:50 traffico ferroviario sospeso in prossimità di C… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 26-12-2020 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Ercolano, maxi rissa tra ragazzi la sera della Vigilia di Natale nonostante il lockdown

Una mega zuffa tra ragazzi, in pieno lockdown alla vigilia di Natale. Il traffico impazzito, le urla e il suono dei clacson delle auto che cercano di farsi largo tra la folla. Immagini finite in un vi ...

Covid Roma, lo Spallanzani: "180 ricoverati, 1.602 dimessi"

13:11 - Roma, poco traffico in centro: ultimi aquisti per cenone. In centro a Roma si respira aria di lockdown. 14:49 - Roma, da vigili tremila controlli: una decina di irregolarità. Sono oltre ...

Una mega zuffa tra ragazzi, in pieno lockdown alla vigilia di Natale. Il traffico impazzito, le urla e il suono dei clacson delle auto che cercano di farsi largo tra la folla. Immagini finite in un vi ...13:11 - Roma, poco traffico in centro: ultimi aquisti per cenone. In centro a Roma si respira aria di lockdown. 14:49 - Roma, da vigili tremila controlli: una decina di irregolarità. Sono oltre ...