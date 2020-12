Tournée 4 Trampolini 2021: il calendario e le date. Programma, orari, tv (Di sabato 26 dicembre 2020) Mancano ormai solo due giorni all’inizio della 69ma Tournée dei Quattro Trampolini, in Programma da lunedì 28 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021. Si tratta del secondo grande evento stagionale per quanto riguarda il salto con gli sci maschile, dopo aver disputato il recupero dei Campionati Mondiali di volo a Planica (inizialmente previsti a marzo). Il polacco Dawid Kubacki va a caccia del bis, dopo la clamorosa affermazione della scorsa edizione, ma i grandi favoriti della vigilia sono il norvegese Halvor Egner Granerud ed il tedesco Markus Eisenbichler. Si parte lunedì 28 dicembre con le qualificazioni di Oberstdorf, mentre l’ultimo atto della manifestazione andrà in scena mercoledì 6 gennaio 2021 a Bischofshofen. Tutti i salti della kermesse (incluse le qualificazioni) saranno trasmessi in ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Mancano ormai solo due giorni all’inizio della 69madei Quattro, inda lunedì 28 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio. Si tratta del secondo grande evento stagionale per quanto riguarda il salto con gli sci maschile, dopo aver disputato il recupero dei Campionati Mondiali di volo a Planica (inizialmente previsti a marzo). Il polacco Dawid Kubacki va a caccia del bis, dopo la clamorosa affermazione della scorsa edizione, ma i grandi favoriti della vigilia sono il norvegese Halvor Egner Granerud ed il tedesco Markus Eisenbichler. Si parte lunedì 28 dicembre con le qualificazioni di Oberstdorf, mentre l’ultimo atto della manifestazione andrà in scena mercoledì 6 gennaioa Bischofshofen. Tutti i salti della kermesse (incluse le qualificazioni) saranno trasmessi in ...

