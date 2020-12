Pierpaolo Pretelli, il “Buon Natale” al piccolo Leo intenerisce i fan. Primo bacio con Giulia Salemi? (Di sabato 26 dicembre 2020) In vista delle festività natalizie, il Grande Fratello ha consentito ai concorrenti del GF Vip di inviare un regalo ai propri cari, in modo tale da far sentire la propria vicinanza e il proprio affetto pur restando fisicamente lontani. Pierpaolo Pretelli ha ovviamente pensato al suo piccolo Leo, il bimbo nato dalla relazione con Ariadna Romero che ha compiuto 3 anni lo scorso luglio. Ariadna ha voluto mostrare l’apertura del regalo sui social, leggendo al piccolo Leo il pensiero del suo papà. La reazione del bimbo ha intenerito moltissimo i follower di Ariadna. La Romero ha poi pubblicato un’altra Storia su Instagram con la realizzazione di un puzzle dal quale è emersa una bellissima foto della famigliola al completo. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 26 dicembre 2020) In vista delle festività natalizie, il Grande Fratello ha consentito ai concorrenti del GF Vip di inviare un regalo ai propri cari, in modo tale da far sentire la propria vicinanza e il proprio affetto pur restando fisicamente lontani.ha ovviamente pensato al suoLeo, il bimbo nato dalla relazione con Ariadna Romero che ha compiuto 3 anni lo scorso luglio. Ariadna ha voluto mostrare l’apertura del regalo sui social, leggendo alLeo il pensiero del suo papà. La reazione del bimbo ha intenerito moltissimo i follower di Ariadna. La Romero ha poi pubblicato un’altra Storia su Instagram con la realizzazione di un puzzle dal quale è emersa una bellissima foto della famigliola al completo. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

