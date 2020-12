Giorgia Palmas positiva al Covid | “Una doccia fredda”

Leggi su dilei

(Di sabato 26 dicembre 2020) La lista dei vip contagiati dal Coronavirus si fa sempre più lunga: ancheinfatti è risultata, annunciandolo ai suoi fan su Instagram. Dopo Filippo Magnini anche la showgirl ha voluto prima augurare buon Natale ai suoi follower, e poi aggiornarli sulle sue condizioni di salute, con un lungo post sui social: Buon Natale a tutti di cuore! Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme… Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata laprima della positività aldi Fili e poi della mia positività. Come ha spiegato la, ...