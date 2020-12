Francesca Vaccaro | la crisi con Carlo Conti e il retroscena inaspettato

Leggi su chenews

(Di sabato 26 dicembre 2020)sono una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo, ma non tutti sanno che i due hanno attraversato un periodo di grande. Per anniha avuto la ama di sciupa femmine, prima di sposare, infatti, era un degli scapoli d’oro della televisione italiana, salvo una relazione con l’ex professoressa Roberta. A un certo punto però nella sua vita è arrivata, una donna del suo passato che ha saputo portargli pace nel cuore. LEGGI ANCHE>>>“Stava per attaccare i polmoni”,preoccupa i fan LEGGI ANCHE>>> Rai,‘ruba’ il ...