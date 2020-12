Doping negli ippodromi, scattano i controlli: 4 misure cautelari a Napoli (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del Nas di Napoli, insieme a quelli del comando provinciale, hanno eseguito un’ordinanza cautelare di obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di quattro persone indagate a vario titolo per peculato, ricettazione, maltrattamento di animali, spaccio di sostanze stupefacenti, falso e truffa aggravata, emessa dal GIP presso il tribunale di Napoli su richiesta della procura della repubblica partenopea. I destinatari del provvedimento cautelare sono accusati di aver procurato illecitamente farmaci ad azione dopante di provenienza ospedaliera o ambulatoriale da utilizzare, insieme a sostanze stupefacenti tra cui la cocaina, in competizioni agonistiche di cavalli in gare ufficiali presso vari ippodromi nazionali, al fine di migliorarne le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri del Nas di, insieme a quelli del comando provinciale, hanno eseguito un’ordinanza cautelare di obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti di quattro persone indagate a vario titolo per peculato, ricettazione, maltrattamento di animali, spaccio di sostanze stupefacenti, falso e truffa aggravata, emessa dal GIP presso il tribunale disu richiesta della procura della repubblica partenopea. I destinatari del provvedimento cautelare sono accusati di aver procurato illecitamente farmaci ad azione dopante di provenienza ospedaliera o ambulatoriale da utilizzare, insieme a sostanze stupefacenti tra cui la cocaina, in competizioni agonistiche di cavalli in gare ufficiali presso varinazionali, al fine di migliorarne le ...

