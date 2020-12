4 ricette di dolci perfetti per ogni tè

Leggi su vanityfair

(Di sabato 26 dicembre 2020) C’è il tè delle cinque, ma anche quello del mattino, il tè che aiuta a calmarsi, o quello per tirarsi su di morale, e per ciascuno c’è il dolce perfetto: un biscotto, un dolcetto, una torta. Perché anche la bevanda più antica del mondo e la più diffusa (dopo l’acqua) si può abbinare al cibo, proprio come vino. Ora lo spiega Liz Franklin, food writer e food stylist, direttrice de Il Tratturello, scuola di educazione enogastronimica, in Un tè e una fetta di torta, nuovo ed elegante libro uscito per Guido Tommasi Editore.