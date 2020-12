Il compagno di stanza prega in continuazione: lo uccide di botte (Di venerdì 25 dicembre 2020) La tragedia in California, dove un uomo non accettando ciò che il compagno di stanza faceva, ha preferito ucciderlo. La tragedia si è consumata in California, negli Stati Uniti, dove un uomo di 82 anni era stato ricoverato causa Covid. L’uomo per la grande paura di morire a causa della malattia aveva deciso di affidarsi a qualcuno più in alto di lui, Dio. pregava giorno e notte sperando che la malattia passasse, ma doveva stare attento ad un altro male in agguato. L’uomo infatti, nel reparto di malattie infettive dell’ Antelope Valley Hospital di Lancaster è stato poi ucciso dall’invidia del suo compagno di stanza, Jesse Martinez. Martinez, 37 anni, odiava quelle preghiere costanti e giornaliere, cosi ha deciso di farla finita con l’anziano. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 dicembre 2020) La tragedia in California, dove un uomo non accettando ciò che ildifaceva, ha preferitorlo. La tragedia si è consumata in California, negli Stati Uniti, dove un uomo di 82 anni era stato ricoverato causa Covid. L’uomo per la grande paura di morire a causa della malattia aveva deciso di affidarsi a qualcuno più in alto di lui, Dio.va giorno e notte sperando che la malattia passasse, ma doveva stare attento ad un altro male in agguato. L’uomo infatti, nel reparto di malattie infettive dell’ Antelope Valley Hospital di Lancaster è stato poi ucciso dall’invidia del suodi, Jesse Martinez. Martinez, 37 anni, odiava quelle preghiere costanti e giornaliere, cosi ha deciso di farla finita con l’anziano. LEGGI ANCHE ...

