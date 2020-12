E’ arrivato a Roma il primo camion di vaccini

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - Radio1Rai : ??#Vaccino. È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 do… - Agenzia_Ansa : Le prime 9.750 dosi di #vaccino contro il #Covid sono arrivate in Italia. Poco dopo le 9.30 il furgone che contiene… - Fraboys69 : RT @rtl1025: ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del #vaccino anti… - martamaccag2 : RT @Corriere: ???? Le prime 9.750 dosi del vaccino Covid di Pfizer-BioNTech sono arrivate in Italia. Il camion ora andrà all'ospedale Spallan… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivato Roma

Il Secolo XIX

Intorno alle 10 il mezzo con il carico proveniente dal Belgio è arrivato al Brennero, il 27 dicembre il Vaccine Day in tutto il paese ...Le 180 dosi di vaccino Pfizer destinate all'ospedale Brotzu di Cagliari, per il Vaccine Day del 27 dicembre, arriveranno in Sardegna il 26 con un volo militare Dal Belgio è arrivato in Italia, nella m ...