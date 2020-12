2020 | da fiducia a unità | le parole di Mattarella nella lotta al coronavirus 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 dicembre 2020) (Adnkronos) - Certo, ricorda"talvolta viene evocato il tema della violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di libertà. Non vi sono valori che si collochino al centro della democrazia come la libertà. Naturalmente occorre tener conto anche del dovere di equilibrio con il valore della vita, evitando di confondere la libertà con il diritto far ammalare altri". "Siamo tutti chiamati a una prova di orgoglio, di senso della misura, di responsabilità" con "nelle possibilità" che ha l'Italia, "nell'obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese"., futuro, speranza. Lechiave pronunciate un anno fa dal Capo dello Stato, risuonate nel corso di un drammaticoe che probabilmente ancora una volta ...