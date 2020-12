Udinese, Deulofeu rassicura i tifosi: “Mi sono spaventato molto, ma ho solo un edema osseo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel match di ieri sera contro il Benevento l’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu, ha disputato soltanto otto minuti per via di un brutto infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Quest’oggi lo spagnolo, attraverso le sue Instagram Stories, ha voluto rassicurare tutti i tifosi in merito alle proprie condizioni di salute: “Mi sono spaventato molto ripensando al processo di riabilitazione dall’infortunio al quinto metatarso, però per fortuna gli esami di oggi dicono che si tratta solo di un edema osseo, niente di grave. Con tanta forza guardiamo avanti, soprattutto con allegria e positività”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel match di ieri sera contro il Benevento l’attaccante dell’, Gerard, ha disputato soltanto otto minuti per via di un brutto infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Quest’oggi lo spagnolo, attraverso le sue Instagram Stories, ha volutore tutti iin merito alle proprie condizioni di salute: “Miripensando al processo di riabilitazione dall’infortunio al quinto metatarso, però per fortuna gli esami di oggi dicono che si trattadi un, niente di grave. Con tanta forza guardiamo avanti, soprattutto con allegria e positività”. SportFace.

