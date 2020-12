Tennis | le statistiche del 2020 | ace | palle break e i numeri migliori della stagione

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Leprincipali e ideltico per quanto riguarda il circuito Atp. La nuovaè ormai alle porte, ci lasciamo alle sun anno da dimenticare per quanto riguarda l’aspetto economico-sanitario. Tra le percentualispicca anche Sinner sulle, mentre il re degli ace è Milos Raonic davanti a Isner. Schwartzman meglio di Nadal nella percentuale di game vinti in risposta. Percentuale diconvertite: Rafael Nadal 49.28% Laslo Djere 48.32% Diego Schwartzman 46.67% Jannik Sinner 46.22% Karen Khachanov 45.02% Percentuale disalvate: John Isner 77.23% Milos Raonic 76.47% Vasek Pospisil 71.15% Ugo ...