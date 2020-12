Messa di Natale | l' omelia di Papa Francesco | Nessuno si perda d' animo | Dio è con noi

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 24 dicembre 2020) "Sorella, fratello, non perderti d'. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: 'No, sei mio figlio!'. Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: 'Coraggio, sono con te'. Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita: riconoscerti figlio di Dio, figlia di Dio". Lo ha dettonell'delladi, anticipata per il Covid alle 19.30. Questo è "il nucleo incandescente che sorregge l'esistenza: al di sotto delle nostre qualità e dei nostri difetti, più forte delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e dell'inquietudine per il futuro", ha aggiunto.