L' orario in cui deve finire tutto Fate attenzione ai rientri a casa

Francesca Galici Coprifuoco anche a Natale: chiunque vada a trovare amici e parenti nei giorni di Natale dovrà sempre essere a casa entro le 22 Il cenone di Natale resta vietato: non ci sono deroghe per la vigilia e per la tradizionale abitudine degli italiani di aspettare la mezzanotte per augurare buon Natale. Chi sperava in qualche deroga al coprifuoco, almeno per oggi, rimarrà deluso. Sebbene siano consentite le visite ad amici e/o congiunti, uscendo al massimo una volta al giorno nelle giornate in cui il Paese è in zona rossa, queste dovranno comunque esaurirsi entro le 22. Gli spostamenti oltre tale orario saranno concessi solamente per i soliti motivi di lavoro, salute e necessità e dovranno sempre essere giustificati. Nelle faq rilasciate da Palazzo Chigi, infatti, si legge testualmente che "il rientro a casa"

RIETI - In occasione delle festività Natalizie, l’Azienda Servizi Municipali rende noto all’utenza che il servizio di Trasporto Pubblico Locale e quello di raccolta Porta a ...

