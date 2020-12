Il Paradiso delle signore sospeso: la soap opera stacca per un po’, ecco quando ritorna (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Paradiso delle signore verrà sospeso dai palinsesti di Rai 1 per un po’ di tempo. I telespettatori erano stati felici di vedere che la soap opera fosse stata inserita nella programmazione Rai per tutta la settimana di Natale. Le avventure dei vari protagonisti dello shopping center, infatti, andranno in onda anche nei giorni 24 e 25 dicembre. Tuttavia, anche per la serie tv è prevista una piccola pausa dagli schermi. Contrariamente a quanto accade di solito, però, stavolta i piani alti hanno deciso di interromperla nel periodo di Capodanno. Andiamo a vedere, dunque, quando la Rai trasmetterà l’ultima puntata e quando riprenderà nuovamente la regolare messa in onda. Per quanto è sospeso Il Paradiso ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilverràdai palinsesti di Rai 1 per un po’ di tempo. I telespettatori erano stati felici di vedere che lafosse stata inserita nella programmazione Rai per tutta la settimana di Natale. Le avventure dei vari protagonisti dello shopping center, infatti, andranno in onda anche nei giorni 24 e 25 dicembre. Tuttavia, anche per la serie tv è prevista una piccola pausa dagli schermi. Contrariamente a quanto accade di solito, però, stavolta i piani alti hanno deciso di interromperla nel periodo di Capodanno. Andiamo a vedere, dunque,la Rai trasmetterà l’ultima puntata eriprenderà nuovamente la regolare messa in onda. Per quanto èIl...

