Federica Panicucci | chi è l’attuale compagno Marco Bacini – Tutto su di lui

Leggi su giornal

(Di giovedì 24 dicembre 2020)è una notissima conduttrice italiana, è il volto del mattino di Canale 5 dove conduce tutte le mattine Mattino 5. Dopo il divorzio dall’ex marito Mario Fargetta laha iniziato una storia con. Scopriamo qualcosa in più su di lui.nasce a Milano il 22 Novembre 1976, sotto il segno dello Scorpione. L’uomo è un imprenditore milanese di successo che opera nel settore della moda e dello spettacolo. L’ imprenditore è titolare dell’azienda Mb Management, ed è anche titolare di un marchio di abbigliamento Rude is cool ed ha lanciato insieme alcompagna una linea di magliette. L’imprenditore ha molti negozi in più parti del mondo ed in passato ha anche collaborato con Chiara ...