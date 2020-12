CR7, Natale a Dubai per la stella bianconera: Ronaldo in corsa per i Globe Soccer Awards (Di giovedì 24 dicembre 2020) CR7 vola a Dubai per i Globe Soccer Awards.Natale negli Emirati Arabi per la stella bianconera Cristiano Ronaldo per partecipare ai Globe Soccer Awards, il consueto appuntamento che assegna il 27 dicembre i riconoscimenti ai migliori giocatori e allenatori dell'anno. CR7 è in corsa da finalista sia per il top player 2020, che per il premio di miglior giocatore del secolo, insieme a Messi, Salah e Ronaldinho.In attesa della ripresa degli allenamenti fissati da Andrea Pirlo per il 28 dicembre, il portoghese ha continuato il lavoro in palestra a Dubai, come documentato dallo stesso calciatore tramite le sue Instagram Stories. I bianconeri torneranno in campo il 3 gennaio ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) CR7 vola aper inegli Emirati Arabi per laCristianoper partecipare ai, il consueto appuntamento che assegna il 27 dicembre i riconoscimenti ai migliori giocatori e allenatori dell'anno. CR7 è inda finalista sia per il top player 2020, che per il premio di miglior giocatore del secolo, insieme a Messi, Salah e Ronaldinho.In attesa della ripresa degli allenamenti fissati da Andrea Pirlo per il 28 dicembre, il portoghese ha continuato il lavoro in palestra a, come documentato dallo stesso calciatore tramite le sue Instagram Stories. I bianconeri torneranno in campo il 3 gennaio ...

