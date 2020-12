Covid in Giappone, picco infezioni per due giorni consecutivi (Di giovedì 24 dicembre 2020) picco di contagi da coronavirus per due giorni consecutivi in Giappone. Sembra inarrestabile l'ascesa dei casi a Tokyo dove aumenta anche la pressione sul sistema sanitario. Segnalata la positività di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 dicembre 2020)di contagi da coronavirus per duein. Sembra inarrestabile l'ascesa dei casi a Tokyo dove aumenta anche la pressione sul sistema sanitario. Segnalata la positività di ...

Picco di contagi da coronavirus per due giorni consecutivi in Giappone. Sembra inarrestabile l'ascesa dei casi a Tokyo dove aumenta anche la pressione sul sistema sanitario. Segnalata la positività di ...

Covid: Giappone, record infezioni per due giorni consecutivi

TOKYO, 24 DIC - Per due giorni consecutivi il Giappone aggiorna il record di infezioni di coronavirus, guidate dalla inarrestabile ascesa dei casi a Tokyo e dai timori di ulteriori pressioni sul ...

TOKYO, 24 DIC - Per due giorni consecutivi il Giappone aggiorna il record di infezioni di coronavirus, guidate dalla inarrestabile ascesa dei casi a Tokyo e dai timori di ulteriori pressioni sul ...