Caso Cucchi, la sorella Ilaria definì Matteo Salvini "sciacallo": chiesta archiviazione, ma lui si oppone (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo la condanna dei carabinieri imputati per la morte di Stefano Cucchi la sorella commentò duramente le dichiarazioni dell'allora ministro dell'Interno che l'ha querelata Leggi su repubblica (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo la condanna dei carabinieri imputati per la morte di Stefanolacommentò duramente le dichiarazioni dell'allora ministro dell'Interno che l'ha querelata

gattogeremia : RT @ilruttosovrano: Salvini ha querelato Ilaria Cucchi per avergli dato dello sciacallo dopo che disse, a seguito della sentenza, che il ca… - cronaca_news : Caso Cucchi, la sorella Ilaria definì Matteo Salvini 'sciacallo': chiesta archiviazione, ma lui si oppone… - StraNotizie : Caso Cucchi, la sorella Ilaria definì Matteo Salvini 'sciacallo': chiesta archiviazione, ma lui si oppone… - alcoholic_drama : @quellaisterica Esatto!! Qualcuno dovrebbe insegnarli a tacere in generale, ma poi proprio sul caso Cucchi faceva p… - Nives_Chiara : Ilaria Cucchi è stata querelata da Matteo Salvini per avergli dato dello sciacallo. Appoggio Salvini perché una sor… -