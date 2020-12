Travolti da un treno ed uccisi mentre scappavano dall’Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il fatto accaduto nel savonese. I due immigrati stavano cercando di lasciare l’Italia per raggiungere la Francia. I due immigrati stavano cercando di lasciare l’Italia per raggiungere la Francia, ma sono stati uccisi, Travolti dal treno regionale in corsa. La tragedia è accaduta la scorsa notte intorno alle 23.30 a Quiliano, nel savonese, lungo la tratta che va fino a Vado Ligure, lungo la linea ferroviaria tra Genova e Ventimiglia. I due facevano parte di un gruppo totale di 10 immigrati, tutti diretti al confine italiano per entrare in Francia. Il macchinista ha subito fermato il convoglio e chiamato i soccorsi e le altre otto persone sono state trasportate all’Ospedale San Paolo di Savona. Per partecipare ai soccorsi è arrivato anche il sindaco, Nicola Isetta, con alcuni volontari della Protezione Civile. In ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il fatto accaduto nel savonese. I due immigrati stavano cercando di lasciare l’Italia per raggiungere la Francia. I due immigrati stavano cercando di lasciare l’Italia per raggiungere la Francia, ma sono statidalregionale in corsa. La tragedia è accaduta la scorsa notte intorno alle 23.30 a Quiliano, nel savonese, lungo la tratta che va fino a Vado Ligure, lungo la linea ferroviaria tra Genova e Ventimiglia. I due facevano parte di un gruppo totale di 10 immigrati, tutti diretti al confine italiano per entrare in Francia. Il macchinista ha subito fermato il convoglio e chiamato i soccorsi e le altre otto persone sono state trasportate all’Ospedale San Paolo di Savona. Per partecipare ai soccorsi è arrivato anche il sindaco, Nicola Isetta, con alcuni volontari della Protezione Civile. In ...

