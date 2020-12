Traffico Roma del 23-12-2020 ore 10:30 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane smog oltre i limiti anche oggi blocco dei veicoli più inquinanti in fascia verde sono interessata e fino alle 20:30 anche le auto a benzina Euro 2 moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 stop poi ai diesel Euro 3 anche se solo nelle fasce orarie 730 10:30 e poi 16:30 20:30 alle altre notizie sulla litorale lavori a viale Alessandro Magno è deviata la linea di bus a 0 16 in direzione di piazza antifane gli orari del trasporto pubblico capitolino per le festività natalizie domani vigilia di Natale le tre linee della metropolitana Sarafunzione dalle 5:30 alle 21 anche per bus e tram il limite orario sarà alle 21 a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane smog oltre i limiti anche oggi blocco dei veicoli più inquinanti in fascia verde sono interessata e fino alle 20:30 anche le auto a benzina Euro 2 moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 stop poi ai diesel Euro 3 anche se solo nelle fasce orarie 730 10:30 e poi 16:30 20:30 alle altre notizie sulla litorale lavori a viale Alessandro Magno è deviata la linea di bus a 0 16 in direzione di piazza antifane gli orari del trasporto pubblico capitolino per le festività natalizie domani vigilia di Natale le tre linee della metropolitana Sarafunzione dalle 5:30 alle 21 anche per bus e tram il limite orario sarà alle 21 a ...

La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della funivia Eur Magliana-Villa Bonelli a Roma ...

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 la città di Roma potrebbe essere investita da una forte ondata di freddo e gelo, con il rischio che ...

