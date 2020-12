Su OnePlus 8 arriva la Open Beta 5 | tutte le novità ufficiali di OxygenOS

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) A solo un mese dall’ultimo aggiornamento, la famiglia di dispositivi8 – compreso quindi il modello Pro – sta iniziando a ricevere un nuovo e corposo update, che non potrà che fare gola a tutti i fedelissimi della compagnia cinese e dei suoi device. In particolare, si tratta della5 di, build disponibile da qualche ora e che, come riportato sul forum ufficiale di, è basata sull’ultima versione di Android. L’ultimo aggiornamento di8 porta con sé una grande quantità di fix, assieme a necessarie ottimizzazioni di sistema ele patch di dicembre 2020. Senza ulteriori indugi, andiamo quindi a scoprire il changelog pubblicato dall’azienda, sempre sulle pagine del suo blog istituzionale: Sistema Ottimizzata la ...