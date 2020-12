Quanto guadagnano i virologi in tv: compensi e patrimonio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nelle ultime settimane abbiamo fatto conoscenza di numerosi virologi che fino allo scorso gennaio erano noti ai più soprattutto per i social blasting, e molto poco per quello che effettivamente facevano. Nelle ultime settimane nomi come quelli di Roberto Burioni, Ilaria Capua, Pier Luigi Lopalco, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli e perdonateci se ne dimentichiamo qualcuno, sono diventati piuttosto celebri e molto familiari agli assidui frequentatori di programmi televisivi e notiziari. Ogni ospitata in tv produce un gettone di presenza, una sorta di compenso: una cosa normalissima, ovviamente, affatto bizzarra. Eppure molti utenti stanno interrogando il web sui guadagni e i compensi che percepiscono i virologi presenti nei programmi televisivi. Di questa risposta se n’è occupata Panorama in una sorta ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nelle ultime settimane abbiamo fatto conoscenza di numerosiche fino allo scorso gennaio erano noti ai più soprattutto per i social blasting, e molto poco per quello che effettivamente facevano. Nelle ultime settimane nomi come quelli di Roberto Burioni, Ilaria Capua, Pier Luigi Lopalco, Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli e perdonateci se ne dimentichiamo qualcuno, sono diventati piuttosto celebri e molto familiari agli assidui frequentatori di programmi televisivi e notiziari. Ogni ospitata in tv produce un gettone di presenza, una sorta di compenso: una cosa normalissima, ovviamente, affatto bizzarra. Eppure molti utenti stanno interrogando il web sui guadagni e iche percepiscono ipresenti nei programmi televisivi. Di questa risposta se n’è occupata Panorama in una sorta ...

annibae : @c_ilari1 @dariolaser + dietro il 'salvare vite', quando al centro di questi discorsi c'è solo tanta tanta avidità.… - lucafusionjazz : Sto cretino di federalberghi quanto guadagnava prima della pandemia per permettersi quella lampada? Con quale facci… - matte0babbe0 : Ma chissà quanto guadagnano quei profili che copiano i tweet virali di cinque anni prima e sotto promuovono i cerot… - GiudaRossi : @jovinco82 A me non interessa quanto ci guadagnano con la Juve, io li voglio vedere schiattare fino a quando campo, soprattutto l'Inter. - CalcioFinanza : “Sformati e Squattrinati”, l’indagine choc sugli allenatori del calcio di base -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagnano Quanto guadagnano i piloti di F1: Classifica 2020. Automotore.it Milano attacca Fontana su edifici abbandonati: “Bonus per non ristrutturare è un regalo agli immobiliaristi”

Imagoeconomica Almeno fino a quando il leghista Fioroni non ha presentato la sua ... nel 2019 le pratiche erano state 1066 e i guadagni di 188 milioni. Nel 2020 – anno nel quale la legge regionale è ...

Don Fabio, Enzo e l’amicizia cristiana: «Dio sa quanto ce n’è bisogno oggi»

L'omelia di Baroncini in occasione del sedicesimo anniversario della morte del servo di Dio Enzo Piccinini: «Dalla sua morte ho imparato la radicalità nella fede» ...

Imagoeconomica Almeno fino a quando il leghista Fioroni non ha presentato la sua ... nel 2019 le pratiche erano state 1066 e i guadagni di 188 milioni. Nel 2020 – anno nel quale la legge regionale è ...L'omelia di Baroncini in occasione del sedicesimo anniversario della morte del servo di Dio Enzo Piccinini: «Dalla sua morte ho imparato la radicalità nella fede» ...