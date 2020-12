Pallamano | Nazionale under 18 in stage a Chieti | nel mirino le qualificazioni ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prosegue la marcia di avvicinamento alleaiu19 di2020, che vedranno gli azzurrini radunarsi nei prossimi giorni apresso il Centro Tecnico Federale, per unodi quattro giorni dal 27 al 30 dicembre prossimi, che porterà in Abruzzo ben 18 atleti, per preparare al meglio gli appuntamenti. Il girone vedrà l’Italia disputare in Austria Israele e Russia, oltre ai padroni di casa, per un raggruppamento sì difficile, ma con ampie possibilità di passaggio del turno, per poi volare in Grecia per la fase finale della manifestazione19, quindi i classe 2002. Questo l’elenco dei convocati: PORTIERI: Riccardo Meletti (PO – 2002 – Alperia Merano), Germano Albanini (PO – 2003 – Cassano Magnago), Nicolò Riva (PO – 2002 – Cassano Magnago)ALI: Tommaso ...