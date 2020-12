Isola dei Famosi 2021: fra i naufraghi della nuova edizione volti noti di Uomini e Donne? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da quando è stata data l’ufficialità del ritorno dell’Isola dei Famosi 2021, sul web sono piovuti tantissimi rumors e voci di corridoio mai confermate. L’ultima, però, sarebbe una vera e propria bomba di gossip sganciata dal settimanale Nuovo. Fra i naufraghi della nuova e prossima edizione, infatti, potrebbero esserci diversi volti noti di Uomini e Donne. Parliamo prima di tutto di Andrea Cerioli che con i reality avrebbe un buonissimo rapporto. Oltre ad essere stato due volte sul trono De Filippiano, infatti, Cerioli ha anche partecipato a Temptation Island nelle vesti di tentatore ed è stato un ex gieffino di Alessia Marcuzzi. Al nome di Cerioli si aggiungerebbero anche quelli di due ... Leggi su trendit (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da quando è stata data l’ufficialità del ritorno dell’dei, sul web sono piovuti tantissimi rumors e voci di corridoio mai confermate. L’ultima, però, sarebbe una vera e propria bomba di gossip sganciata dal settimanale Nuovo. Fra ie prossima, infatti, potrebbero esserci diversidi. Parliamo prima di tutto di Andrea Cerioli che con i reality avrebbe un buonissimo rapporto. Oltre ad essere stato due volte sul trono De Filippiano, infatti, Cerioli ha anche partecipato a Temptation Island nelle vesti di tentatore ed è stato un ex gieffino di Alessia Marcuzzi. Al nome di Cerioli si aggiungerebbero anche quelli di due ...

trash_italiano : Ho bisogno de l’Isola dei Famosi. - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021: fra i naufraghi della nuova edizione volti noti di Uomini e Donne? - #Isola #Famosi #2021:… - antonella_dell : @SimoGianlorenzi La prima impressione non sbaglia mai,Dayane non mi è mai piaciuta già dall'isola dei famosi, ancor… - arsenord : Anche sull'isola dei famosi Samantha era odiata da tutti. Non ha capito che i reality non fanno per lei, essendo un… - AngelaVillani9 : RT @giadinagrisu: @_gaama_ Mai ha usato questi termini... 'Psicopatica' ,'hai dei problemi' , 'pazza'... È indisponente come all'Isola. 'Io… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei L’iceberg impazzito rischia di schiantarsi sull’isola dei pinguini La Stampa I nomi in lizza per il reality condotto da Ilary Blasi: tra loro alcuni ex volti di Uomini e Donne

Alcuni famosi ex volti di Uomini e Donne sarebbero in lizza per L'Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi.

Due cucine giocattolo per l’asilo Dai centri diurni il dono più bello

I Centri diurni dell’Ambito Territoriale Sociale XX e l’asilo nido comunale "L’isola che non c’è" uniti per regalare un momento di gioia e felicità a ridosso del Natale. Nei giorni scorsi infatti i ra ...

Alcuni famosi ex volti di Uomini e Donne sarebbero in lizza per L'Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi.I Centri diurni dell’Ambito Territoriale Sociale XX e l’asilo nido comunale "L’isola che non c’è" uniti per regalare un momento di gioia e felicità a ridosso del Natale. Nei giorni scorsi infatti i ra ...