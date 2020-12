GF Vip, Zorzi e Capriotti nei guai? Pamela Prati pronta a querelare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti al hanno (s)parlato di Pamela Prati: lei sembra non averla presa bene ed è pronta a denunciare. Parole pesanti pronunciate dalla Capriotti, che si è rivolta alla Prati definendola “Caso clinico”, mentre Zorzi ha parlato che le faceva “pietà”. La showgirl ha chiamato gli avvocati. GF Vip, Zorzi e Capriotti contro la Prati Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip, Tommasoe Ceciliaal hanno (s)parlato di: lei sembra non averla presa bene ed èa denunciare. Parole pesanti pronunciate dalla, che si è rivolta alladefinendola “Caso clinico”, mentreha parlato che le faceva “pietà”. La showgirl ha chiamato gli avvocati. GF Vip,contro laArticolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : Tommaso e Gaia Zorzi al Gf Vip, non è la loro prima volta insieme in tv: dove li avevamo già visti? - lallyspunkyx : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 5 (2020): Tommaso Zorzi contro Adua Del Vesco #GFVIP - zazoomblog : Tommaso e Gaia Zorzi al Gf Vip non è la loro prima volta insieme in tv: dove li avevamo già visti? - #Tommaso… - annaros70527446 : @GF_diretta A Milano hanno ribattezzato il “Grande Fratello Vip”, “Le ragazze di Porta Venezia”. Questo perché buon… - grandef25365188 : RT @grandef25365188: IL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO VIP #GFVIP #GFVIP5 #ZORZI #MELLO #ZORZINI #ZORZANDO #ORLANDO #ROSMELLO #cannavò #PR… -