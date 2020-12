Dramma per Valerio Scanu: il papà è morto per Covid-19 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Valerio Scanu, lutto terribile a pochi giorni dal Natale: si è spento il papà Tonino dopo una lunga battaglia contro il Covid-19. L’uomo era ricoverato da quasi un mese e mezzo. Lutto terribile per Valerio Scanu: è morto il papà a causa del Covid-19. Ad annunciarlo è stato il quotidiano ‘La nuova Sardegna’. L’uomo aveva L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020), lutto terribile a pochi giorni dal Natale: si è spento ilTonino dopo una lunga battaglia contro il-19. L’uomo era ricoverato da quasi un mese e mezzo. Lutto terribile per: èila causa del-19. Ad annunciarlo è stato il quotidiano ‘La nuova Sardegna’. L’uomo aveva L'articolo proviene da Inews.it.

Valerio Scanu, lutto terribile a pochi giorni dal Natale: si è spento il papà Tonino dopo una lunga battaglia contro il Covid-19.

