Dino Risi | il fotografo dei vizi e delle virtù umane

Dino Risi è il cinema italiano e il cinema italiano è Dino Risi; questa potrebbe una massima, summa di quello che ha rappresentato il mondo della settima arte. Padre della commedia italiana insieme al volto di Mario Monicelli, Dino Risi ha saputo raccontare i vizi e le virtù del popolo italiano. Un popolo fatto di "Mostri" appollaiati sotto l'Ombrellone delle loro spiagge preferite. Un popolo di intetti talvolta, di arruffoni, di sapienti e bugiardi, gli italiani. Dino ne ha saputo fotografare la verità, con affetto e facendo della realtà un affresco parodico.

Padre delle commedie tragicomiche, dei toni umoristici, grotteschi e anche drammatici, Dino Risi è la storia del cinema italiano.

Dino Risi diceva che un regista, un artista, sono medici curanti per la gente, ma oggi non riusciamo a guarire come vorremmo e mi spiace. I cambiamenti però vanno ascoltati, assecondati ...

