Davide Donadei non sceglie | La delusione di Beatrice a Uomini e Donne

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nell’ultima puntata disorprende tutti e nonnessuna delle sue corteggiatrici. In realtà, il tronista pugliese non ha gettato la spugna come il suo collega Gianluca De Matteis. Tuttavia, è apparso in grande difficoltà e ha deciso di rimandare la scelta al nuovo anno, poiché è ancora troppo indeciso su chire. Ormai sono settimane chespiega di essere estremamente confuso, poiché, quando si trova conla percepisce come se fosse già la sua ragazza. Ma più o meno la stessa cosa gli succede quando si trova con Chiara. Entrambe le corteggiatrici, infatti, sono molto prese dal tronista e hanno un grande senso della famiglia, cosa estremamente importante....

ilariadituccio : RT @IsaeChia: ‘#UominieDonne’, #DavideDonadei confessa cosa vorrebbe trovare sotto l’albero (e cosa avrebbe regalato a #BeatriceBuonocore e… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #DavideDonadei confessa cosa vorrebbe trovare sotto l’albero (e cosa avrebbe regalato a… - anticipazionitv : #uominiedonne ?? Davide sceglie ma nell'ultima registrazione Beatrice...?????? - BlogUomini : Anticipazioni #uominiedonne. Davide Donadei esce con Chiara Rabbi ma non con Beatrice Buoncore , lei la prende molt… - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Donadei cambia tutto: esterna con Chiara e Beatrice lascia lo studio (spoiler) -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Donadei

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Davide Donadei sorprende tutti e non sceglie nessuna delle sue corteggiatrici. In realtà, il tronista pugliese non ha gettato la spugna come il suo collega ...Uomini e Donne va ufficialmente in pausa. Dopo aver sorpreso positivamente il pubblico andando in onda anche il 21 e il 22 dicembre, ...