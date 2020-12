Cartabianca, Claudio Amendola: “Chef stellati hanno accumulato ricchezze per anni, non sono loro a doversi lamentare” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ho sentito Chef stellati che si lamentano troppo. sono stati anni ad accumulare, per merito e per bravura, ma non sono loro i rappresentanti della categoria che si devono lamentare”. A dirlo è l’attore Claudio Amendola che, ospite dell’ultima puntata di Cartabianca su Rai 3 , ha espresso il suo punto di vista sugli aiuti stanziati dal governo a sostegno delle categorie che hanno subito le perdite maggiori quest’anno a causa delle restrizioni anti-Covid, criticando duramente gli Chef stellati che – soprattutto negli ultimi giorni – si sono lamentati per la chiusura imposta durante le festività natalizie. “I ristori erano dati in base a quanto uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ho sentitoche si lamentano troppo.statiad accumulare, per merito e per bravura, ma noni rappresentanti della categoria che si devono”. A dirlo è l’attoreche, ospite dell’ultima puntata disu Rai 3 , ha espresso il suo punto di vista sugli aiuti stanziati dal governo a sostegno delle categorie chesubito le perdite maggiori quest’anno a causa delle restrizioni anti-Covid, criticando duramente gliche – soprattutto negli ultimi giorni – silamentati per la chiusura imposta durante le festività natalizie. “I ristori erano dati in base a quanto uno ...

così Claudio Amendola ha detto la sua a riguardo, aggiungendo che sempre secondo lui, “si lamentano troppo”. Durante il programma “Cartabianca“, su Raitre, l’attore e regista Amendola ha esposto ieri ...

