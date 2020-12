Abusava della nipotina di meno di un anno in diretta streaming: arrestato a Milano il nonno 53enne (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Avviava la diretta su una piattaforma di streaming online e mostrava le violenze sessuali nei confronti della nipote di meno di un anno. Così gli agenti della Polizia postale di Milano, coordinati dalla Procura del capoluogo lombardo, hanno arrestato un 53enne, nonno materno della piccola, che, si è scoperto dopo una perquisizione, conservava venti video che documentavano gli abusi e decine di migliaia di file pedopornografici con altri minori piccolissimi. L’indagine a carico dell’uomo è scattata grazie al monitoraggio del web che il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online conduce nell’ambito della lotta allo sfruttamento dei minori su Internet. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Avviava lasu una piattaforma dionline e mostrava le violenze sessuali nei confrontinipote didi un. Così gli agentiPolizia postale di, coordinati dalla Procura del capoluogo lombardo, hunmaternopiccola, che, si è scoperto dopo una perquisizione, conservava venti video che documentavano gli abusi e decine di migliaia di file pedopornografici con altri minori piccolissimi. L’indagine a carico dell’uomo è scattata grazie al monitoraggio del web che il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online conduce nell’ambitolotta allo sfruttamento dei minori su Internet. Gli ...

