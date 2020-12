LaStampa : A Shanghai fino al 17 gennaio un viaggio immersivo nei codici del marchio attraverso le nuove forme d’arte. - LaStampa : “Valentino? Un modo di sentire, non di apparire” -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino modo

«Voglio che Valentino sia rilevante oggi. Valentino: Re-Signify Part One è un percorso aperto, c’è un punto di ingresso ma si può scegliere tra molte possibilità. Non c’ ...Oggi e Domani” potrà contare sulla presenza di un personaggio che ha contribuito in modo determinante ai successi agonistici internazionali conquistati dal tennistavolo italiano. Alle ore 17 Michele ...