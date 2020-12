‘Uomini e Donne’, Matteo Ranieri, Antonio Borza e Giorgio Di Bonaventura si raccontano a cuore aperto a Raffaella Mennoia e svelano che… (Di martedì 22 dicembre 2020) Sophie Codegoni sta portando avanti il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Matteo Ranieri, Antonio Borza e Giorgio Di Bonaventura. Proprio nella registrazione della puntata che sta andando in onda questo pomeriggio, Sophie ha manifestato la sua delusione nei confronti di Matteo. Alla domanda ‘cosa risponderesti se fossi tu la scelta?‘, il ragazzo, a gran sorpresa, ha ammesso che direbbe ‘no‘. Questa sua dichiarazione ha lasciato la tronista basita tanto da aver anche accusato Ranieri da averla solo presa in giro. Dall’altra parte, a cercare di conquistare la sua fiducia e il suo interesse ci sono Antonio e Giorgio. Dopo il blocco delle prime settimane, che aveva impedito a Sophie di aprirsi fino in fondo con i suoi ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 dicembre 2020) Sophie Codegoni sta portando avanti il suo percorso a Uomini e Donne insieme aDi. Proprio nella registrazione della puntata che sta andando in onda questo pomeriggio, Sophie ha manifestato la sua delusione nei confronti di. Alla domanda ‘cosa risponderesti se fossi tu la scelta?‘, il ragazzo, a gran sorpresa, ha ammesso che direbbe ‘no‘. Questa sua dichiarazione ha lasciato la tronista basita tanto da aver anche accusatoda averla solo presa in giro. Dall’altra parte, a cercare di conquistare la sua fiducia e il suo interesse ci sono. Dopo il blocco delle prime settimane, che aveva impedito a Sophie di aprirsi fino in fondo con i suoi ...

