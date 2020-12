Tik Tok, procedimento del Garante della Privacy: “Minori poco tutelati. E non dice a chi cede i dati” (Di martedì 22 dicembre 2020) Minori poco tutelati su Tik Tok: a lanciare l’allarme è, ora, il Garante della Privacy, che ha aperto un provvedimento nei confronti del popolare social. Le violazioni contestate vanno dalla facilità con cui si riescono ad aggirare i limiti di età minima per iscriversi alla scarsa trasparenza, fino al fatto che le impostazioni predefinite non rispettano la Privacy. Per questo il Garante italiano ha deciso di procedere con a livello nazionale anche se Tik Tok è già sotto la lente del Comitato che riunisce le Autorità europee. I risultati dell’istruttoria aperta a marzo Il social cinese è attenzionato dal Garante della Privacy da marzo, quando è stata aperta un’istruttoria che ha messo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020)su Tik Tok: a lanciare l’allarme è, ora, il, che ha aperto un provvedimento nei confronti del popolare social. Le violazioni contestate vanno dalla facilità con cui si riescono ad aggirare i limiti di età minima per iscriversi alla scarsa trasparenza, fino al fatto che le impostazioni predefinite non rispettano la. Per questo ilitaliano ha deciso di prore con a livello nazionale anche se Tik Tok è già sotto la lente del Comitato che riunisce le Autorità europee. I risultati dell’istruttoria aperta a marzo Il social cinese è attenzionato dalda marzo, quando è stata aperta un’istruttoria che ha messo ...

